سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أحيا الفنان اللبناني جورج وسوف، أمس الجمعة، حفلا غنائيا كامل العدد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وشارك في الحفل عدد من المواهب السعودية الشابة.

ومن جهته، حرص وسوف على توجيه الشكر للهيئة العامة للترفية وعلى رأسها المستشار تركي آل شيخ، ولكل القائمين على الحفل.

وقال وسوف، خلال كلمته، إنه للمرة الأولى يغني في المملكة العربية السعودية، معربا عن سعادته بلقاء الجمهور السعودي والذي هنأه بعيد الأضحى.

يذكر أن وسوف طرح مؤخرا كليب أغنيته الجديدة باللهجة المصرية "ياه عالزمن"، عبر موقع يوتيوب، في أول تعاون يجمعه مع شركة لايف ستايلز ستوديوز.

والأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب على مدار خمسة أيام في لبنان تحت قيادة المخرج فادي حداد.

"ياه عالزمن" من كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، هندسة صوتية هاني محروس.