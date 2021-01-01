محافظ الشرقية يتابع أعمال تبطين 17 ترعة ضمن مبادرة حياة كريمة بالحسينية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 17 ترعة، زمام هندسة ري الحسينية، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والكهرباء والاتصالات والزراعة، بالتنسيق والتكامل بين المحافظة والشعبة الهندسية للقوات المسلحة بهدف تحسين حياة المواطنين، وتغييرها إلى الأفضل.

وشدد غراب على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه، أشار المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين عدد 17 ترعة، بمركز الحسينية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري بتكلفة تقديرية تبلغ 334 مليون، و 800 ألف جنيه، بهدف تقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة القصاصين القديمة لخدمة قرية قصاصين الشرق وتوابعها، وتأهيل ترعة أبو سلطان واستكمال حائط ساند على ترعة سعود لخدمة قرية سعود وتوابعها، وتأهيل ترعتي البداية والمايا لخدمة قرية الظواهرية وتوابعها، وتأهيل ترعة الإخيوة ونهاية ترعة جندل السفلي لخدمة قرية سماكين الغرب وتوابعها، وتأهيل ترعتي جندل العليا والفولي لخدمة مزارعي مدينة الحسينية وقرية الظواهرية، تأهيل ترعتي بدران وجندل السفلي لخدمة قرية منشأة أبو عامر توابعها، وتأهيل ترع سامي، بشارة، سعود، لخدمة قرى الظواهرية وسعود بشارة.

ووأشار إلى تأهيل ترع صان السماعنة، أبو رأس، شداد، لخدمة مزارعي مدينة الحسينية، وأشار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إلى أنه أنه جاري مضاعفة الورديات لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد.