كازاخستان والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.



وذكر المكتب الصحفي للرئيس الكازاخي - حسبما نقلت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، اليوم الأحد - أن الطرفين أكدا خلال زيارة توكاييف جدة عزمهما على زيادة حجم التبادل التجاري المتبادل بشكل كبير، على أن تكثف الحكومتين العمل في هذا الاتجاه خلال المستقبل القريب.. موضحا أن الرئيس الكازاخي أعرب عن استعداد بلاده لتقديم شروط خاصة ومجموعة واسعة من التفضيلات للمستثمرين السعوديين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.



ومن جهته، قال محمد بن سلمان آل سعود، إن العلاقات بين السعودية وكازاخستان في مستوى جيد، لافتا إلى أن هناك مجالا واسعا لتعزيز سبل التعاون والتنمية.



فيما دعا الرئيس الكازاخي ولي العهد السعودي لزيارة كازاخستان وقبل الأمير محمد بن سلمان آل سعود، الدعوة.



وكان قاسم جومارت توكاييف قد وصل إلى جدة في زيارة رسمية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومن المقرر أن يعقد خلال زيارته عددا من الاجتماعات مع قيادات الدولة ودوائر الأعمال في المملكة العربية السعودية.