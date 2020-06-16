ننشر أسماء أوائل البعوث الإسلامية للشهادتين الإعدادية والثانوية

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ظهرت نتيجة البعوث الإسلامية للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية للطلاب الوافدين للعام الدراسي 2022، وسنشير فى السطور التالية إلى أسماء الأوائل بعد إعلانها رسميًا.

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، قد أعلن نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعهدي البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسى 2021- 2022.

أسماء أوائل البعوث للشهادتين الإعدادية والثانوية 2022

كان قد تقدم ٩٥٢ طالبًا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، حضر منهم ٩١٢ طالبًا، وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للبعوث ‏٤٤%، بينما تقدم لامتحانات الشهادة الثانوية ٦٠٢ طالبًا حضر منهم ٥٨٤ طالبًا، وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية البعوث ٥٤%.‏

هذا وجاءت أسماء أوائل البعوث للشهادتين الإعدادية 2022 على النحو التالي:

المركز الأول في الشهادة الإعدادية للبعوث: الطالب أم دي أحمد حسن رهان، من دولة بنجلاديش.

المركز الثاني: الطالبة زهرة يوسف محمد، من الولايات المتحدة.

المركز الثالث: الطالب صو محمد ووري، من دولة غينيا كوناكري.

المركز الرابع: الطالب محمد نجم العارفين بن محمد، من دولة بنجلاديش‎.‎

أسماء أوائل البعوث للشهادتين الثانوية 2022

المركز الأول: الطالب محبوب العالم، من دولة بنجلاديش.

المركز الثاني: الطالب معصوم بالله غلزار، من دولة بنجلاديش.

المركز الثالث: الطالب رقيب الإسلام، من دولة بنجلاديش. المركز الرابع: الطالب محمد حبيب الله، من دولة بنجلاديش.

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الجدير بالذكر، أن النتيجة ظهرت الآن على بوابة الأزهر الإلكترونية، وفقًا لتوجيهات وكيل الأزهر الشريف حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها بكل سهولة ويسر.