الصين تعلن إطلاق أول وحدة معملية لمحطتها الفضائية

أطلقت الصين، اليوم الأحد، الوحدة المعملية "ونتيان"، وهي الأولى من نوعها لمحطة الفضاء الصينية.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن الوحدة الجديدة سوف تعمل كنسخة احتياطية من الوحدة الأساسية ومنصة قوية للتجارب العلمية.



وتم إطلاق الصاروخ الحامل لونج مارش-5 بي واي 3، الذي يحمل الوحدة "ونتيان"، من موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزيرية جنوبي البلاد، حسبما ذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية.



وتعتزم بكين منافسة الولايات المتحدة في الفضاء. ولذلك فإن عملية بناء أول محطة فضائية صينية "تيانجونج" (قصر السماء) تسير على قدم وساق. واستثمرت الصين المليارات في برنامجها الفضائي وحققت بالفعل بعض النجاحات.



وكانت الصين أول دولة تهبط بمركبة فضائية ومركبة استكشاف على الجانب المظلم من القمر.