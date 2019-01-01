بابا الفاتيكان يصل كندا في زيارة تستغرق 6 أيام



وصل بابا الفاتيكان البابا فرانسيس إلى كندا في زيارة تستمر ستة أيام، وهي الأولى منذ اكتشاف جثث أطفال لسكان أصليين تعرضوا لمعاملة سيئة، بالقرب من مؤسسات كندية تديرها الكنيسة الكاثوليكية.



ووصلت طائرة البابا مطار إدمونتون عاصمة مقاطعة ألبرتا بغرب كندا ظهر اليوم الأحد (18:00 بتوقيت جرينتش).



وكان من المقرر استقبال رئيس الكنيسة الكاثوليكية، 85 عاما، بشكل رسمي، لكن ليست هناك مواعيد أخرى مقررة اليوم الأحد.



وتتركز الزيارة على إجراء لقاءات مع السكان الأصليين للبلاد، ومن المتوقع أن يطلب البابا الصفح عن الانتهاكات وأعمال العنف التي ارتكبت بحق الأطفال من جانب الكنيسة الكاثوليكية في مدارس داخلية تابعة لها.