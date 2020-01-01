القبض على شخص حاول تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الجوي، القبض على شخص حاول تهريب مبالغ مالية من العملات الأجنبية بالمخالفة للقانون.



وتمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط شخص بحيازته مبالغ مالية من العملات الأجنبية، مخبأة بحقيبته بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد، وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد واتخاذ كل التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.