الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

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أعلن الجيش الأردني اليوم الاثنين إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال الجيش في بيان "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية ".

وأضاف البيان أنه وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل كيلوغرامين من مادة (الكريستال) المخدرة.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن".

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت الشهر الماضي أيضا أنها أسقطت طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وتصدرت مكافحة تهريب وإغراق السوق الأردنية بالمخدرات أولويات الأردن في مباحثات جرت في الآونة الأخيرة في العاصمة عمان، بمشاركة وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر وسوريا والعراق.