 الجيش السوداني يغلق طريق الصادرات الخرطوم بارا - بوابة الشروق
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الجيش السوداني يغلق طريق الصادرات الخرطوم بارا

الجيش السوداني
الجيش السوداني
سارة أحمد
نشر في: الإثنين 24 يوليه 2023 - 1:26 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يوليه 2023 - 1:26 م

قرر الجيش السوداني، قبل قليل، إغلاق طريق الصادرات بارا الخرطوم أمام حركة كل أنواع السيارات نتيجة لاستخدامه بواسطة قوات الدعم السريع.

وقال الجيش السوداني، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أصدر السيد عثمان حسين عثمان وزير شئون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء قرارا اليوم بإغلاق طريق الصادرات الخرطوم بارا وذلك لمنع استخدامه بواسطة قوات التمرد في نقل منهوبات المواطنين وادخال المرتزقة".

وأضاف الجيش السوداني: "سنتعامل مع كل أنواع المتحركات على هذا الطريق كأهداف عسكرية للتدمير، وعلى مواطنينا الكرام استخدام طريق الأبيض كوستي الخرطوم بدلا عنه".


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