أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاثنين عن مغادرة طاقم السفارة الكندية العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان صحفي مقتضب إن "الطاقم الدبلوماسي لبعثة الدنمارك في بغداد، غادر الأراضي العراقية منذ يومين"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأحرق شخصان في الدنمارك اليوم الاثنين، نسخة من القرآن، أمام السفارة العراقية في كوبنهاجن، مما يهدد بمزيد من التدهور في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكرت وكالة "رويترز" أن "المتظاهرين من مجموعة تطلق على نفسها اسم Danish Patriots، والتي نظمت مظاهرة مماثلة الأسبوع الماضي وبثت الأحداث مباشرة على فيسبوك".

وأفادت بأن المتظاهرين داسا على القرآن وأشعلا النار فيه بعد وضعه في صينية من القصدير بجوار العلم العراقي الذي وضع أيضا على الأرض.