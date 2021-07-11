 رئيس وزراء فلسطين: المجتمع الإسرائيلي يدفع ثمن صمته على جرائم حكومته المتطرفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء فلسطين: المجتمع الإسرائيلي يدفع ثمن صمته على جرائم حكومته المتطرفة

رام الله - د ب أ
نشر في: الإثنين 24 يوليه 2023 - 1:02 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يوليه 2023 - 1:02 م
صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، بأن المجتمع الإسرائيلي "يدفع اليوم ثمن صمته على الجرائم التي ترتكبها حكومته المتطرفة" ضد الفلسطينيين.

وقال اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن "الأفكار والممارسات الإجرامية التي يمارسها المحتلون، سرعان ما ترتد اليوم على مجتمعهم".

وأضاف أن على المجتمع الإسرائيلي "أن يدرك خطر الأيديولوجية التي يعتنقها المتطرفون ويعمل على محاربتها".

وحث اشتية المجتمع الإسرائيلي على أن يشكل ضغطا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتوقف عن "ارتكاب جرائمه" بحق الشعب الفلسطيني.

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