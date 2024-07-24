 الجامعة العربية ترحب بإعلان بكين لتحقيق المصالحة الفلسطينية - بوابة الشروق
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الجامعة العربية ترحب بإعلان بكين لتحقيق المصالحة الفلسطينية

ليلى محمد
نشر في: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 3:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 3:10 م

رحب الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، بإعلان "بكين لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وقال أبو علي في تصريح صحفي له، اليوم الأربعاء، إن الجامعة العربية تُقدّر مواقف الصين التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية بمختلف أشكال الدعم الذي يجسد عمق وقوة العلاقات العربية الصينية، وتُحيي جهود ومبادرات القيادة الصينية، وحرصها المُستمر على دعم حقوق الشعب الفلسطيني ووحدة صفوفه وتعزيز نضاله العادل والمشروع لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلّة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مُقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

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