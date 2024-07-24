تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، فعالياتها الصيفية للعام الرابع على التوالي لجماهير مصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، حيث تشهد مدينة رأس البر مساء غدٍ الخميس انطلاق عروض صيف بلدنا 4.

وتتضمن عروض صيف بلدنا 4، دراما حركية لفرقة دمياط للدراما الحركية بقيادة كريم خليل، وفقرات شعرية لأدباء دمياط، وعرض لفرقة الحرية للفنون الشعبية، ومجموعة من الرقصات الفلكلورية السكندرية، وورش فنون تشكيلية، ورسم على الوجوه، وورشة تدوير، ومنفذ إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور.

وتنطلق العروض في اليوم التالي بمدينة دمياط الجديدة بالمسرح الروماني بالحديقة المركزية، وتتضمن عرضًا لفرقة كفر سعد للآلات الشعبية، وفقرة شعرية لشعراء دمياط الجديدة، وعرض للحرية للفنون الشعبية، وورش رسم على الوجه، وورش فنية، ومنفذ بيع إصدارات الهيئة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

ويوم السبت 27 يوليو، تنطلق عروض صيف بلدنا بمدينة جمصة وتتضمن عرض لفرقة المنصورة للموسيقى العربية، وفقرات شعرية لأدباء الدقهلية، وعرض لفرقة الحرية للفنون الشعبية، بالإضافة للورش فنية متنوعة، ومعرض كتب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وتستمر العروض برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حتى 31 أغسطس، وباقة من أشهر الفرق الفنية والشعبية من مختلف المحافظات.