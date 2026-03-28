نائبة باكستانية: وساطة مرتقبة تقودها مصر والسعودية وتركيا لوقف الحرب بالمنطقة

قالت سحر كامران عضو مجلس النواب الباكستاني، إن الولايات المتحدة طرحت فكرة إجراء مباحثات لوقف الحرب، وسط توقعات بوجود وساطة تقودها السعودية ومصر وتركيا، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التحركات تأتي في إطار جهود دولية لاحتواء التصعيد ومنع توسعه.

وأوضحت أن هذه الوساطات تعكس إدراكًا متزايدًا بخطورة استمرار المواجهة، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي وتشابك المصالح الدولية.

وأكدت أن باكستان تبذل جهودًا مكثفة لإقناع جميع الأطراف، وعلى رأسها إيران، بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وشددت على أن الهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو وقف الحرب وتهدئة الأوضاع في المنطقة عبر مسارات دبلوماسية فعالة.

وكان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج قد توجه اليوم السبت، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي مع وزراء خارجية باكستان، والسعودية، وتركيا وذلك لبحث تطورات التصعيد العسكري فى المنطقة وجهود خفض التصعيد في الإقليم.