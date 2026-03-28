السبت 28 مارس 2026 7:29 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

العراق.. ضبط أعتدة وعبوات لاصقة ومواد شديدة الانفجار في 4 محافظات

وكالات
نشر في: السبت 28 مارس 2026 - 7:06 م | آخر تحديث: السبت 28 مارس 2026 - 7:06 م

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم السبت، تنفيذ عمليات تفتيش واسعة في أربع محافظات أسفرت عن ضبط مجموعة من الأعتدة والعبوات اللاصقة ومواد شديدة الانفجار.

وذكر بيان للجهاز، أوردته وكالة الأنباء العراقية: "في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، نفذ أبطال جهاز مكافحة الإرهاب حملة تفتيش واسعة النطاق شملت عددًا من المناطق في محافظات ديالى، نينوى، الأنبار، صلاح الدين".

وأضاف البيان، أنه "تم تنفيذ سلسلة من الواجبات الدقيقة استنادًا إلى معلومات استخبارية مؤكدة، أسفرت عن تفتيش العشرات من الجحور والأوكار".

وأشار إلى العثور على مجموعة من الاعتدة والعبوات اللاصقة ومواد شديدة الانفجار تم التعامل معها في منطقة الواجب".

وتابع البيان، أن "جهاز مكافحة الإرهاب يؤكد استمراره في تنفيذ واجباته الوطنية بكل مهنية واحترافية".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك