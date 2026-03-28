أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم السبت، تنفيذ عمليات تفتيش واسعة في أربع محافظات أسفرت عن ضبط مجموعة من الأعتدة والعبوات اللاصقة ومواد شديدة الانفجار.
وذكر بيان للجهاز، أوردته وكالة الأنباء العراقية: "في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، نفذ أبطال جهاز مكافحة الإرهاب حملة تفتيش واسعة النطاق شملت عددًا من المناطق في محافظات ديالى، نينوى، الأنبار، صلاح الدين".
وأضاف البيان، أنه "تم تنفيذ سلسلة من الواجبات الدقيقة استنادًا إلى معلومات استخبارية مؤكدة، أسفرت عن تفتيش العشرات من الجحور والأوكار".
وأشار إلى العثور على مجموعة من الاعتدة والعبوات اللاصقة ومواد شديدة الانفجار تم التعامل معها في منطقة الواجب".
وتابع البيان، أن "جهاز مكافحة الإرهاب يؤكد استمراره في تنفيذ واجباته الوطنية بكل مهنية واحترافية".