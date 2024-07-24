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أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده مع باو فيكتور مهاجم جيرونا، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات حتى صيف 2029.

ويلعب باو فيكتور في صفوف برشلونة منذ الصيف الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يتوصل النادي الكتالوني لاتفاق لضم اللاعب بشكل نهائي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي برشلونة على منصة «إكس»: «توصل برشلونة وجيرونا إلى اتفاق بشأن بقاء اللاعب باو فيكتور في صفوف البلاوغرانا حتى 30 يونيو 2029».

يُذكر أن فيكتور لعب مع فريق برشلونة للشباب في 36 مباراة بالموسم الماضي، نجح في تسجيل 7 أهداف وساهم في 6 تمريرات حاسمة.