 رسميا.. برشلونة يتعاقد مع مهاجم جيرونا - بوابة الشروق
الأربعاء 24 يوليه 2024 10:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رسميا.. برشلونة يتعاقد مع مهاجم جيرونا

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 10:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 10:04 م

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده مع  باو فيكتور مهاجم جيرونا، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات حتى صيف 2029.

ويلعب باو فيكتور في صفوف برشلونة منذ الصيف الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يتوصل النادي الكتالوني لاتفاق لضم اللاعب بشكل نهائي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي برشلونة على منصة «إكس»: «توصل برشلونة وجيرونا إلى اتفاق بشأن بقاء اللاعب باو فيكتور في صفوف البلاوغرانا حتى 30 يونيو 2029».

يُذكر أن فيكتور لعب مع فريق برشلونة للشباب في 36 مباراة بالموسم الماضي، نجح في تسجيل 7 أهداف وساهم في 6 تمريرات حاسمة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك