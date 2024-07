مرتدية الكوفية الفلسطينية، رفعت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب لافتة مكتوب عليها "مجرم حرب" خلال كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أمام الكونجرس الأمريكي.

وأظهر مقطع فيديو لحظة توجه بنيامين نتنياهو برسالة للمحتجين المؤيدين لفلسطين اعتبر فيها أنهم "أصبحوا رسميا أغبياء إيران المفيدين"، فيما أبانت اللقطات رشيدة طليب وهي ترفع اللاتبة المكنوب عليها "مجرم حرب".

وأظهرت صور طليب وهي ترفه اللافتة ومكتوب عليها أيضا عبارة "مذنب بالإبادة الجماعية"، على الجهة الأخرى، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل " بأنه تم تقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحفاوة بالغة أثناء مصافحته مع المشرعين على جانبي الممر عند وصوله لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس.

في حين أن ثلاثة من الديمقراطيين، من بينهم رشيدة طليب، بقيوا جالسين ولا يصفقون.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن شرطة الكابيتول شرعت برش رذاذ الفلفل في مواجهة المتظاهرين الذين يحاولون عبور الخط الذي أقامته الشرطة قبيل إلقاء بنيامين نتنياهو خطابا في الكونجرس.

Israeli PM Benjamin Netanyahu has a message for pro-Palestine protesters: "You have officially become Iran's useful idiots."



