أكد مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، نقل كرفان النقطة الطبية بقرية الظهير سابقًا إلى قرية الجورة، اليوم الأربعاء؛ نظرًا لعمل الوحدة الصحية بالقرية، والتي ستعمل كوحدة صحية لخدمة الأهالي في قرية الجورة والقرى المجاورة، وذلك حتى يتم إعادة إنشاء مبنى الوحدة الصحية القديم بقرية الجورة ضمن المنحة المقدمة من منظمة اليونيسف مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة ومحافظة شمال سيناء.

وأوضح الأستاذ صالح أبوهولي رئيس مجلس المدينة، أن الكرفانات تم توزيعها بديل مؤقت لبعض البنايات الأصلية للوحدات الصحية التي دمرت جراء الظروف التي مرت بها المنطقة، وهذه الكرفانات سوف تكون عامل استقرار للعاملين وستساعد على تقديم المزيد من الخدمات الصحية للمواطنين.

والتقى رئيس المركز والمدينة، أهالي قرية الجورة؛ للاستماع لمطالب المنطقة وإيجاد حلول لها، مؤكدًا حرص رئاسة مجلس المدينة على التواصل الدائم مع المواطنين وتوفير سبل الرعاية، وتقديم أوجه الدعم اللازم في شتى القطاعات وتذليل العقبات للتيسير علي المواطنين بمركز ومدينة الشيخ زويد.

وأشار الدكتور علي حمدي أبوعالية مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، إلى أن توجيهات الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بحسن معاملة الجمهور في المقام الأول أثناء تقديم الخدمة الصحية والمتابعة الدائمة؛ للوصل إلى خدمة متميزة للمواطنين.