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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على زوجة متهمة بالتعدي بالضرب على والدة زوجها.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الساعات القليلة الماضية فيديو تظهر فيه زوجة تضرب والدة زوجها بعنف رغم كبر سنها؛ ما أثار غضب واستياء المتابعيين.

وأعاد زوج السيدة التي تعدت على والدته بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية بالضرب، نشر الفيديو وقال: «أمي حقك عليا يا نور عيني لو موجود مكنش حصل اللي حصل للأسف دي مراتي اللي بتضرب أمي اللي هيا في مقام أمها»، وبالفعل عاد ابنها من سفره من إحدى الدول العربية للاطمئنان على والدته والاعتذار لها.