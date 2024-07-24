بوتين: روسيا بأكملها تدعم دونباس ونوفوروسيا لإقامة حياة سلمية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دونباس ونوفوروسيا، إن البلاد بأكملها تدعم دونباس ونوفوروسيا في جهودهما لإقامة حياة سلمية على الأرض التي كانت جزءا لا يتجزأ من روسيا لعدة قرون.

وقال بوتين "في الواقع، الدولة بأكملها وملايين الأشخاص ومتطوعون ومنظمات عامة أخرى تدعم دونباس ونوفوروسيا، وتساعدهما على تحقيق إمكاناتهما الهائلة للبناء والنمو، لإقامة حياة سلمية مزدهرة على الأرض التي كانت جزءا لا يتجزأ من روسيا لقرون وعادت إلى وطنها مرة أخرى".

وأشار بوتين إلى أن العمل على إعادة تأهيل المنطقتين لا يشمل وكالات اتحادية فحسب، وإنما 26 شركة تابعة للدولة و82 منطقة في روسيا تقوم برعاية مدن ومناطق معينة.

ونقلت وكالة أنباء "تاس"عن بوتين قوله "يتم إصلاح المباني السكنية والمستشفيات والمدارس والمرافق وبناءها بشكل مكثف هنا، مما يعني أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على الفور توفر رد فعل حقيقي - أعني التمويل، بما في ذلك من الميزانية الاتحادية بالطبع".

كما أشار بوتين إلى عمل البنائين وغيرهم من المتخصصين وأعرب عن شكره لهم على عملهم المتفاني.