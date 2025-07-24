الكويت الكويتي يعلن تعاقده مع سام مرسي

أعلن نادي الكويت الكويتي تعاقده مع سام مرسي، لاعب إيبسوتش تاون الإنجليزي، في إطار تدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء في بيان رسمي من الكويت الكويتي: "توصل النادي إلى اتفاق مع نادي إيبسويتش تاون بشأن انتقال اللاعب سام مرسي الى صفوف الزعيم، وترحب إدارة النادي باللاعب وتتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة".

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الكويت الكويتي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للاعب خط الوسط، سام مرسي، وعلّقت عليه قائلةً: "من الدوري الإنجليزي إلى الزعيم.. حياك الله سام مرسي".

يُذكر أن سام مرسي، البالغ من العمر 33 عامًا خاض جميع تجاربه السابقة مع فرق إنجليزية، كان أخرها، إيبسوتش تاون، الذي شارك معه في 165 مباراة، أحرز خلالهم 10 أهداف، وصنع 19 آخرين.