العليمي يتوجه إلى السعودية لحشد دعم اقتصادي لليمن

توجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية لحشد دعم اقتصادي وسياسي للبلاد التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن العليمي "غادر العاصمة المؤقتة عدن متوجها إلى المملكة العربية السعودية، لعقد مشاورات مع الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة، والجهود المطلوبة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، والتخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الهجمات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني".

ونقلت الوكالة عن مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية قوله "إن اللقاءات التي سيعقدها العليمي تهدف إلى حشد الدعم السياسي والاقتصادي لمساندة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع والخدمات الأساسية".

وأضاف المصدر أن العليمي "سيبحث في لقاءات متعددة الأطراف، سبل الدفع قدما بالموقف الدولي المساند للشعب اليمني وقيادته الشرعية من أجل استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وضمان حرية الملاحة العالمية، التي تتعرض لتهديدات غير مسبوقة من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية وداعميها".

وشدد المصدر "على ثقة مجلس القيادة الرئاسي، بقدرة الحكومة، وكافة مؤسسات الدولة على مواجهة التحديات، والاستجابة المسؤولة لاحتياجات وتطلعات الشعب اليمني، في تأمين فرص العيش، والأمن والاستقرار والسلام".