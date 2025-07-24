 وزير خارجية سوريا يلتقي وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي في باريس - بوابة الشروق
الخميس 24 يوليه 2025 6:35 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية سوريا يلتقي وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي في باريس

د ب أ
نشر في: الخميس 24 يوليه 2025 - 6:19 م | آخر تحديث: الخميس 24 يوليه 2025 - 6:19 م

قالت هيئة البث الإسرائيلية،اليوم الخميس، إن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيجتمع بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، في العاصمة الفرنسية باريس، وسط توقعات بحضور المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك الاجتماع.

ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي أن اللقاء يأتي في ظل وساطة أميريكية، مع تصاعد التوترات في جنوب سوريا، بحسب ما أورده اليوم تليفزيون سوريا.

ومن المقرر أيضًا أن يلتقي المبعوث الأمريكي توم باراك، صباح الجمعة، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بحسب مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية.


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