مصادر: سول تقترح استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار بأمريكا في إطار محادثات الرسوم الجمركية

أفادت مصادر مطلعة في قطاع الصناعة المحلية بكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بأن من المتوقع أن تقترح كوريا الجنوبية استثمار ما لا يقل عن 100 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة، كجزء من مفاوضاتها الجارية بشأن الرسوم الجمركية مع واشنطن.

ووفقا للمصادر، فإن الوفد التجاري الكوري الذي يزور واشنطن حاليا، يعتزم تقديم الاقتراح خلال المشاورات التجارية رفيعة المستوى "اثنين زائد اثنين"، والمقررة غدا الجمعة (بتوقيت الولايات المتحدة)، ولكنها أُلغيت في وقت سابق اليوم.

وتتضمن حزمة الاستثمارات المقترحة، التزامات محتملة من كبرى الشركات الكورية، من بينها مجموعة سامسونج، ومجموعة إس كيه، ومجموعة هيونداي موتور، ومجموعة إل جي، بحسب المصادر.

وتم إلغاء الاجتماع رفيع المستوى بسبب عمل طارئ لم يتم تحديده لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بحسب وزارة المالية.

وكان من المقرر أن يجمع الاجتماع بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، ونظيريهما الكوريين الجنوبيين وهما وزير المالية كو يون-تشيول، ووزير التجارة يو هان -كو.

ورغم إلغاء الاجتماع، يعتزم يو لقاء نظيره الأمريكي في واشنطن كما هو مقرر، بحسب مكتبه.

ورفضت وزارة التجارة والصناعة والطاقة، التي تقود مفاوضات الرسوم الجمركية مع الإدارة الأمريكية، تأكيد خطة الاستثمار، طالبة توخي الحذر في نشر التقارير الإعلامية نظرا لحساسية المحادثات.