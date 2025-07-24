رئيس الحكومة اللبنانية: ماكرون ملتزم بالتجديد لولاية قوة اليونيفيل



قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الخميس، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ملتزم بمساعدة لبنان والتجديد لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).

جاء ذلك في منشور له عبر حسابه على منصة إكس عقب لقائه ماكرون، في قصر الإليزيه في باريس في زيارة أجراها الخميس واستمرت عدة ساعات.

وأعرب سلام، عن شكره لفرنسا على دعمها المتواصل للبنان وأمنه وسيادته وازدهاره.

وأضاف: "أعود إلى بيروت مطمئنًا نتيجة التزام الرئيس ماكرون بمساعدة لبنان والتجديد لقوة اليونيفيل، وتعزيز علاقاتنا الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والثقافة".

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية، أعلنت في أواخر يونيو الماضي، أنها طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تجديد ولاية اليونيفيل لمدة عام بدءاً من 31 أغسطس القادم.

وتأسست بعثة "اليونيفيل" بقرار من مجلس الأمن في مارس 1978 عقب الاحتلال الإسرائيلي للبنان آنذاك.

وتؤدي البعثة، البالغ عدد أفرادها 11 ألفا منهم 10 آلاف عسكري، دورا مهما في المساعدة على تجنب التصعيد من خلال آلية اتصال، وتقوم بدوريات جنوب لبنان لمراقبة ما يحدث على الأرض بشكل محايد، والإبلاغ عن أي انتهاكات عسكرية، فضلا عن دعم الجيش اللبناني.