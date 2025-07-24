تُعلن محافظة بورسعيد أنه في إطار أعمال الصيانة الدورية المقررة على مكونات شبكة الكهرباء، سيتم فصل التيار الكهربائي مؤقتًا عن عدد من المناطق والمرافق الحيوية بنطاق حي الزهور، وذلك يوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025، بدءًا من الساعة الخامسة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا.

ويأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع الجهات المختصة، تنفيذًا لخطة الصيانة المجدولة لموزع "صفية زغلول"، حرصًا على تحسين كفاءة الشبكة وضمان استمرارية الخدمة.

المناطق والمرافق المتأثرة بفصل التيار خلال هذه الفترة تشمل:

1. الدفاع المدني

2. المعامل المركزية

3. بنك الدم

4. مركز طب حي العرب (شارع النيل والبلدية)

5. مركز طب أسرة العرب (شارع 23 يوليو)

6. مستشفى السلام الأمريكي سابقًا

7. فندق القوات المسلحة

8. قرية الكناري بالكامل

9. المجمع الثقافي

10. فندق ريستا

11. فندق جراند أوتيل

12. الاسترال الدولي

13. مستشفى التضامن

14. سوق الخضار

15. جراج متعدد الطوابق

16. المناطق السكنية والإدارات بحي العرب والشرق والمناخ بنطاق الموزع

وتؤكد محافظة بورسعيد على تعاون جميع المواطنين والمؤسسات المتأثرة خلال فترة الفصل المؤقت، مع الاعتذار عن أي إزعاج ناتج عن أعمال الصيانة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمة الكهربائية وتحسين جودتها.