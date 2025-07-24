بعد يومين من الارتفاع، تراجعت أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل في بورصة ماليزيا للسلع، اليوم الخميس، في ظل تباطؤ الطلب وتوقعات ارتفاع الإنتاج في ماليزيا ثاني أكبر دولة منتجة للسلعة في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أن أسس السوق ظلت ضعيفة مع تباطؤ صادرات زيت النخيل الماليزي خلال النصف الثاني من الشهر الماضي، وتقدير أكبر مجموعة لمزارعي زيت النخيل في ماليزيا زيادة الإنتاج بنسبة 11% خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من الشهر الماضي.

وفي حين أن هذه التقديرات قد تُسبب ضغطًا هبوطيًا على الأسعار، فإن المكاسب في أسواق زيت فول الصويا الأمريكي وزيت داليان النباتي تُعزز سوق ظيت النخيل، وفقًا لعبد الحميد، مدير المبيعات لدى شركة منظور للتجارة بلاهور.

وأضاف عبد الحميد: "هذا التنافس من العوامل المحلية المتراجعة التي تتمثل في زيادة الإمدادات وتباطؤ الطلب، بالإضافة إلى المؤشرات الدولية الداعمة من أسواق الزيوت النباتية الأخرى، قد خلق بيئة متقلبة".

وفي تعاملات بورصة ماليزيا للمشتقات، ارتفع سعر زيت النخيل تسليم أكتوبر بنسبة 3ر0%، ثم انخفض بنسبة 05ر0% . وتراجعت أسعار العقود الآجلة قبل استراحة الظهيرة في البورصة بنسبة 9ر2% ليصل إلى 4317 رينجت ماليزي (67ر1023 دولارا) للطن بانخفاض نسبته 9ر2% مقارنة بأسعار بداية العام الحالي.