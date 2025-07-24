الفناة 14 العبرية: أجهزة الأمن تعلن اعتقال منفذ عملية الدهس في كفار يونا

أفادت القناة «14» العبرية، مساء الخميس، بأن قوات الأمن اعتقلت منفذ عملية الدهس في كفار يونا عند مفترق بيت ليد وسط البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن المشتبه به من سكان عرب إسرائيل، الذين يقطنون إحدى القرى العربية في منطقة الشارون.

وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» إن 9 أشخاص أصيبوا جراء ما يعتقد أنها عملية دهس في كفار يونا، 6 منهم جروحهم متوسطة و3 طفيفة، وفق ما نقلته عن الإسعاف الإسرائيلي.

وأوضحت أن فرقة الضفة الغربية نصبت حواجز في محاولة للقبض على سائق يشتبه في تنفيذه عملية الدعس، فيما أعطت الشرطة أوامر بتفعيل وحدات الطوارئ في البلدات والمدن القريبة من موقع العملية.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن جميع المصابين في العملية هم جنود كانوا بمحطة الحافلات في كفار يونا، لافتة إلى أن وحدات خاصة شاركت بالبحث عن منفذ العملية.

واعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أن عملية الدهس تعد «هجوما إرهابيا»، بعد أن قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تعتقد أن العملية متعمدة.