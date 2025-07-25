روما يوافق على رحيل سعود عبدالحميد إلى الدوري الفرنسي

كشفت تقارير صحفية، أن نادى روما الإيطالي وافق على رحيل لاعب الفريق سعود عبدالحميد، إلى صفوف تولوز الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

و حسب ما ذكره موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي، فإن روما منح الضوء الأخضر لرحيل سعود إلى صفوف تولوز الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، دون وجود أي بند للشراء أو التزام بالشراء في نهاية الإعارة.

وأشار إلى أنه رغم اهتمام نادى أن لانس الفرنسي بضم سعود، إلا أن تولوز نجح في النهاية في حسم الصفقة.

وكان سعود عبدالحميد قد انتقل إلى روما في صيف العام الماضي قادمًا من صفوف الهلال السعودي، في صفقة بلغت قيمتها 2.5 مليون يورو.