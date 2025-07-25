 مقتل 3 مدنيين في هجمات روسية على جنوب شرقي أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 3 مدنيين في هجمات روسية على جنوب شرقي أوكرانيا

كييف - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 25 يوليه 2025 - 10:23 م | آخر تحديث: الجمعة 25 يوليه 2025 - 10:23 م

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، مقتل 3 مدنيين على الأقل في هجمات روسية استهدفت منطقتي دونيتسك وزابوريجيا في أوكرانيا.

وقال حاكم دونيتسك فاديم فيلاشكين، في منشور على تطبيق تليجرام، إن هجمات روسية بطائرات مسيرة على مدينتي بوكروفسك وميرنوهراد أسفرت عن مقتل شخصين، مضيفا أن شخصا آخر أصيب في بوكروفسك.

وأضاف فيلاشكين، أن 5 أشخاص آخرين أصيبوا جراء قصف روسي بالمدفعية على بلدتي كوستيانتينيفكا ودروشكيفكا في المنطقة الواقعة شرقي أوكرانيا.

وجدد فيلاشكين دعوته لما تبقى من المدنيين بمغادرة المنطقة المنكوبة فورا.

وفي منطقة زابوريجيا المجاورة، لقي شخص حتفه في هجوم بطائرة مسيرة على قرية بولتافكا، وفق ما أعلنه الحاكم الإقليمي إيفان فيدوروف في منشور على تطبيق تليجرام.

وقال فيدوروف، إن شخصين أصيبا بجروح في قرية فيسيليانكي وبلدة ستيبنوهيرسك الواقعة جنوبا، نتيجة لهجمات روسية بالمدفعية.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن القوات الروسية باتت بالفعل على مشارف بلدة ستيبنوهيرسك.

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