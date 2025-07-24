رئيس جامعة أسيوط يعلن فتح باب التقديم الإلكتروني للمدن الجامعية للعام 2025-2026

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن فتح باب التقديم الإلكتروني للمدن الجامعية للعام الجامعي 2025/2026، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الجامعة بتيسير الخدمات الطلابية وتعزيز التحول الرقمي، بما يضمن توفير بيئة جامعية متطورة تدعم احتياجات الطلاب وتُسهم في تحقيق الاستقرار الأكاديمي والمعيشي لهم.

وأوضح الدكتور المنشاوي أن المدن الجامعية تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الرعاية الطلابية، حيث تواصل الجامعة جهودها في تطويرها على كافة المستويات، سواء من حيث البنية التحتية أو نوعية الخدمات المقدمة، بما يعكس رؤية الجامعة في تقديم تجربة جامعية متكاملة تراعي جودة الحياة والدعم النفسي والاجتماعي للطلاب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن التقديم سيكون متاحًا خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 1 سبتمبر 2025، وذلك من هنا ، أو عن طريق مسح الكود المرفق، مشيرًا إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط، ولن يتم قبول أي طلبات ورقية.

وفي السياق ذاته، صرّح الدكتور علي حسين، مدير مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية، بأن التقديم الإلكتروني يتيح للطلاب إدخال بياناتهم ورفع المستندات المطلوبة بكل سهولة وأمان، ويأتي ذلك ضمن خطة الجامعة لتطبيق نظم الإدارة الذكية وتحديث منظومة الخدمات الطلابية.

كما أشار الدكتور علي حسين إلى ضرورة قراءة القواعد والتعليمات بعناية قبل بدء التسجيل، والالتزام بالبيانات الصحيحة لضمان إتمام عملية التقديم بنجاح.

وأكد الأستاذ محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية، أن القبول سيتم وفقًا للقواعد المعتمدة، مع مراعاة نسب الاستيعاب والتوزيع العادل، مشددًا على أهمية مطابقة العنوان المُثبت ببطاقة الرقم القومي مع محل الإقامة الفعلي، وألا تقل مدة الإقامة عن عام، بالإضافة إلى استيفاء الشروط العامة للقبول.