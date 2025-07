60 نائبا بالبرلمان الأوروبي يطالبون باجتماع طارئ لبحث إجراءات ضد إسرائيل: التاريخ لن يرحم صمتنا

طالب أكثر من 60 نائبًا في البرلمان الأوروبي، بعقد اجتماع طارئ لبحث اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، وذلك في رسالة أرسلوها إلى مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الخميس.

ونشر النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي مارك بوتنجا، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، الرسالة التي أرسلها النواب إلى كالاس، للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية في ضوء الوضع الإنساني المروع في غزة، والهجمات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين في مواقع توزيع المساعدات، والتي أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 1000 شخص.

ونوه النواب في رسالتهم أن «الاتفاق الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل بشأن زيادة المساعدات إلى عزة، لم يسفر عن أي تغيير ملموس، في ظل استمرار المجاعة والموت».

وشدد النواب على أن الاتحاد الأوروبي يستجيب لموت الأطفال جوعًا في غزة بـ«عبارات ضعيفة» لا تتضمن اتخاذ أي إجراء فعّال.

- عقد اجتماع طارئ لمجلس الشئون الخارجية على الفور من أجل اقتراح إجراءات ضد إسرائيل.

- تقديم حزمة كاملة من العقوبات ضد إسرائيل لاعتمادها في المجلس.

- فرض عقوبات على مؤسسة «غزة الإنسانية» والقائمين عليها والعاملين بها، الذين يتقاسمون المسئولية عن الموت والجوع في غزة.

- الضغط على الدول الأعضاء لتنفيذ حظر استيراد وتصدير الأسلحة مع إسرائيل.

وقال النواب إن «التاريخ لن يرحم صمت الاتحاد الأوروبي وتواطؤه في مواجهة المجاعة والإبادة الجماعية في غزة»، داعين إلى التوقف عن المعايير المزدوجة، والصمت، والتواطؤ.

وأكدوا أهمية التحرك بإجراءات ملموسة الآن، تجنبًا لمقتل المزيد من الفلسطينيين في غزة جوعًا أو قصفًا.

With @LNBDublin and over 60 Members of the European Parliament, we wrote to EU High Representative @kajakallas to demand she immediately convene an emergency meeting of the EU Foreign Affairs Council in order to propose action against Israel.



No more silence, no more complicity. pic.twitter.com/3WDmOoTulg