ميرتس وميركل يحضران افتتاح مهرجان بايرويت لموسيقى فاجنر

في مستهل فعاليات مهرجان بايرويت للموسيقى الخاص بأعمال الموسيقار الألماني الشهير ريتشارد فاجنر "1813-1883"، سار المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة البرلمان يوليا كلوكنر، بالإضافة إلى المستشارة السابقة أنجيلا ميركل "ثلاثتهم من الحزب المسيحي الديمقراطي"، على السجادة الحمراء قبل بدء العرض الأول لأوبرا "أساتذة الغناء في نورنبرج" داخل دار المهرجان.

وصل ميرتس وزوجته شارلوته قبل بدء العرض بـ15 دقيقة، وهو ما تبيّن أنه توقيت مثالي: إذ خرج عدد من عازفي آلات النفخ في الأوركسترا إلى الشرفة فوق "بوابة الملك"، وعزفوا مقتطفات من الأوبرا إيذانًا باقتراب بدء العرض.

وبعد حوالي 5 دقائق، وصلت ميركل، المعروفة بحبها الشديد لأعمال فاجنر، برفقة زوجها يواخيم زاور، ولوّحت للحاضرين المتجمهرين. وكان من بين الحضور أيضًا في افتتاح مهرجان بايرويت الطاهي الشهير ألكسندر هيرمان والممثلة مارجريتا برويش، ورئيس حكومة ولاية بافاريا "التي تقع بها مدينة بايرويت" ماركوس زودر، والذي استقبل أنجيلا ميركل بانحناءة احترام.