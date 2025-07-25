رد خالد الغندور، الإعلامي ونجم الزمالك السابق، على أنباء طرده من قناة المحور وتسريحه، بالتزامن مع إعلانه عن خوض تجربة إعلامية جديدة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "تجربة إعلامية جديدة.. خير إن شاء الله"، ليرد عليه أحد متابعيه: ": "حزين لطردك من قناة المحور"، ليرد الغندور: "والله إنت ما عارف حاجة.. طرد إيه وهبل إيه أنا في المحور وراجع السبت 2 أغسطس إن شاء الله".

وكشف الغندور، عن سبب توقف برنامجه التليفزيوني والإذاعي عن الظهور خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن برنامجه التليفزيوني على قناة المحور توقف بسبب حصوله على إجازة، مشيرا إلى أن البرنامج الإذاعي على راديو أون سبورت سيتوقف أيضا.

وأضاف الغندور أن العودة ستكون مطلع شهر 8 المقبل وقبل انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز بأسبوع واحد.