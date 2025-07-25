زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن حركة حماس لا ترغب في إبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.



وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أنهم سيسقطون"، مضيفا: "أعتقد أن حماس ستتم ملاحقتها ولقد انسحبنا من مفاوضات غزة وهذا أمر مؤسف فحماس لم تهتم بإبرام أي صفقة، ولا بد من القضاء على حماس"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.



وتابع: "حماس تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق. سيتعين أن يكون هناك قتال والقضاء على حماس".



وقال الرئيس الأمريكي: "لقد ساهمنا في إطلاق عدد كبير من الرهائن في غزة، وعملية إطلاق من تبقى منهم لدى حماس ستكون أصعب"، مدعيا أن "حماس لا تريد التوصل لاتفاق، وأعتقد أنها تريد أن تموت".



وأضاف: "سيكون من الصعب استعادة بقية الرهائن في غزة لأن حماس تعرف أنه لن تكون لديها أوراق للمساومة"، موضحا: "تحدثت مع نتنياهو بشأن إرسال مساعدات لغزة لكنني لن أخوض في التفاصيل".



وتابع: "عائلات الأسرى الإسرائيليين طلبت مني المساهمة في إعادة أبنائها بمن فيهم الأموات وفعلنا ذلك".



وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من إعلان مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بأن الإدارة الأمريكية قررت استدعاء فريقها التفاوضي إلى البلاد لإجراء مشاورات عقب تقديم حماس لأحدث المقترحات.



وقال ويتكوف في منشور على منصة "إكس"، إن رد حماس على المقترح الأخير "يُظهر عدم رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار".



وأضاف أنه "رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، لا يبدو أن حماس حسنة النية. سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم ومحاولة تهيئة بيئة أكثر استقرارا لسكان غزة".