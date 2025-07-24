الأونروا: ننتظر الضوء الأخضر لإدخال شاحنات المساعدات إلى غزة

جددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، دعوتها إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات على نطاق واسع.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس: «الناس في غزة يتم تجويعهم، في حين أن على بُعد كيلومترات قليلة فقط، المتاجر مليئة بالطعام».

وأضافت: «الأونروا لديها آلاف الشاحنات في البلدان المجاورة، محمّلة بالغذاء والأدوية، نحن فقط بانتظار الضوء الأخضر لإدخالها».

الناس في #غزة يتم تجويعهم، في حين أن على بُعد كيلومترات قليلة فقط، المتاجر مليئة بالطعام.



الأونروا لديها آلاف الشاحنات في البلدان المجاورة، محمّلة بالغذاء والأدوية.



نحن فقط بانتظار الضوء الأخضر لإدخالها.



يجب رفع الحصار.

يجب السماح بدخول المساعدات على نطاق واسع. pic.twitter.com/NX1kLjt6FM — الأونروا (@UNRWAarabic) July 24, 2025

وفي وقت سابق، أفادت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية»، بدخول 166 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اعتبارا من أمس وحتى فجر اليوم، من معبري زكيم شمال قطاع غزة ومعبر كرم أبو سالم.

وأوضحت المصادر أن «المساعدات تشتمل على شحنات من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية».

وأكدت أن «مصر تكثف جهودها مع كل الأطراف الدولية لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، خلال الفترة الحالية».

وأشارت إلى أنه «جار اليوم إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة، وتشتمل على 137 شاحنة تحمل الدقيق والباقي مواد غذائية».

وذكرت أن «الهلال الأحمر المصري يرفع استعداده بالعمل على إدخال مزيد من المساعدات المصرية إلى غزة، خلال الساعات المقبلة».