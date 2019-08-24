جماهير غفيرة تشارك في مظاهرة ضد الكراهية والتعصب في ألمانيا

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تجاوبت جماهير غفيرة اليوم السبت مع مظاهرة قام بها تحالف "لا نتجزأ" بمدينة درسدن شرقي ألمانيا.

وشهدت مظاهرة درسدن وهي عاصمة ولاية سكسونيا عند بدايتها ظهر اليوم احتشاد حوالي 20 ألف شخص وسط المدينة.

ويعتزم المنظمون في ساعة متأخرة من نهار اليوم إعطاء نظرة عامة عن عدد المشاركين في المظاهرة.

كانت السلطات تأهبت بقوة في جميع أرجاء ألمانيا لهذه المظاهرة، كما أن شخصيات سياسية كبرى لبت النداء وشاركت فيها.

فقد شارك في المظاهرة مثلا وزير المالية أولاف شولتس ورئيسا حزب اليسار بيرند ريكسينجر وكاتيا كيبينج.

وفي الوقت الذي كان فيه العديد من الخطباء المعبرين عن مبادرات مختلفة يدعون إلى مجتمع منفتح وحر ومتضامن وذلك قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية في ولاية سكسونيا وولاية براندنبورج تشكلت وسط المدينة مظاهرة للتسامح ترفع لافتة: "أوقفوا الكراهية والتحريض".