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روسيا تؤكد اختبار صواريخ باليستية بنجاح

د ب ا
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 9:55 ص | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 9:55 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن غواصات الأسطول الشمالي اختبرت صواريخ باليستية من طراز "سينيفا" و"بولافا"، مشيرة إلى أن الصواريخ أصابت أهدافها بنجاح.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته قناة"روسيا اليوم"إن الصواريخ الباليستية تم إطلاقها من الغواصتين "تولا" و"يوري دولجوروكي" في بحر بارنتس، وأوضحت أن الصواريخ أصابت أهدافا في ميادين إطلاق النار بمنطقة أرخانجيلسك وكامشاتكا.

وأضافت الوزارةأن الصواريخ أطلقت من المنطقة القطبية للمحيط المتجمد الشمالي، ومن بحر بارنتس.

وقالت الوزارة إن الصواريخ التي تم إطلاقها ذات رؤوس حربية من الحجم الكبير، وأنها أكملت الدورة التحليقية المبرمجة كاملة ونجحت في إصابة أهدافها في منطقة أرخانجيلسك وكورا في شبه جزيرة كامتشاتكا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلف أمس الجمعة، وزارتي الدفاع والخارجية بإعداد رد متكافئ على قيام الولايات المتحدة بتجربة لصاروخ مجنح جديد، مؤكدا أن موسكو لن تنجر للدخول في سباق تسلح جديد، بحسب "روسيا اليوم".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أعلنت الاثنين الماضي عن تجربة إطلاق صاروخ مجنح يزيد مداه على 500 كلم، وذلك لأول مرة بعد انسحاب الولايات المتحدة مؤخرا من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

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