 محمد صبحي ينفي تعيينه بمجلس الشيوخ.. ويعلن إعادة عرض فارس بلا جواد - بوابة الشروق
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محمد صبحي ينفي تعيينه بمجلس الشيوخ.. ويعلن إعادة عرض فارس بلا جواد

أسماء نادي
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 10:51 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 10:51 م

قال الفنان محمد صبحي، إن ما يتم تداوله حول تعيينه بمجلس الشيوخ 2020 تسريبات خاطئة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الإثنين، أن هناك أحق منه في الدفاع عن الثقافة داخل مجلس الشيوخ، قائلًا: «الفنان بيؤدي رسالة ومفيش مجتمع بيتغير بدون الفن والثقافة».

وأكد مطالبة عدد من المتابعين بعرض مسلسل فارس بلا جواد، لذلك قرر إعادة عرضه، مشيرًا إلى دمج حلقاته بحيث تصبح 30 حلقة فقط بدلًا من 41 حلقة، فضلًا عن عرض المشاهد المحذوفة رقابيًا في الوقت السابق.

وتابع أنه يشارك في مسرحيتين خلال الفترة الحالية، معلنًا عن رفضه لقرار الدولة الخاص بإعادة فتح المسارح بنسبة 25% فقط، قائلًا: «المسرح هو الفن الوحيد الذي يتمتع بخاصية اللقاء الحي الذي لم تغيره التكنولوجيا».

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