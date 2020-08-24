البرهان: حملات منظمة تسعى لتفكيك الجيش السوداني

كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان اليوم الإثنين عن حملات منظمة تسعى لتفكيك الجيش السوداني لتفتيت البلاد.

ونقل موقع "السوداني" الإخباري اليوم عن البرهان قوله ، خلال تصريحات بمنطقة وادي سيدنا العسكرية: "يريد الفاشلون أن يعلقوا إخفاقاتهم على مؤسسات الجيش" ، موضحا أن سوء التخطيط والإدارة سبب الازمة الحالية.

وأكد البرهان أن هناك من يريد اختطاف الثورة من الشباب، قائلا :"عرضنا على الحكومة كل المساعدة ولكن لم يفعلوا شيئا".

وأضاف أن "هناك جهات تصنع الأزمات للإيقاع بين الجيش والشعب"، قائلا: "لنا سنة ما عملنا حاجة ونعترف، ونحن نتجابد في وزير وفي والي ولا استعدينا للانتخابات والناس مشغولة بالمحاصصة".