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البرهان: حملات منظمة تسعى لتفكيك الجيش السوداني

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 11:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 11:48 ص

كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان اليوم الإثنين عن حملات منظمة تسعى لتفكيك الجيش السوداني لتفتيت البلاد.

ونقل موقع "السوداني" الإخباري اليوم عن البرهان قوله ، خلال تصريحات بمنطقة وادي سيدنا العسكرية: "يريد الفاشلون أن يعلقوا إخفاقاتهم على مؤسسات الجيش" ، موضحا أن سوء التخطيط والإدارة سبب الازمة الحالية.

وأكد البرهان أن هناك من يريد اختطاف الثورة من الشباب، قائلا :"عرضنا على الحكومة كل المساعدة ولكن لم يفعلوا شيئا".

وأضاف أن "هناك جهات تصنع الأزمات للإيقاع بين الجيش والشعب"، قائلا: "لنا سنة ما عملنا حاجة ونعترف، ونحن نتجابد في وزير وفي والي ولا استعدينا للانتخابات والناس مشغولة بالمحاصصة".


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