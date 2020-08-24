وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل في مستهل جولة تشمل السودان والبحرين والإمارات

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وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، صباح اليوم الاثنين، إلى إسرائيل في مستهل جولة تشمل أيضا السودان والبحرين والإمارات، وتستمر حتى الجمعة القادمة.

ووفقا لبيان للخارجية الأمريكية، فإن بومبيو سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس اليوم "لبحث قضايا الأمن الإقليمي المتعلقة بتأثير إيران الشرير، وإقامة علاقات بين إسرائيل ودول المنطقة وتعزيزها، والتعاون لحماية الاقتصادين الأمريكي والإسرائيلي من المستثمرين الذين يشكلون ضررا".

وفي السودان، سيلتقي بومبيو برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لمناقشة "الدعم الأمريكي المتواصل لحكومة انتقالية ذات قيادة مدنية، وإبداء الدعم لتعزيز العلاقة بين السودان وإسرائيل".

وسيتوجه بومبيو بعد ذلك إلى المنامة حيث سيلتقي ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة.

ويختتم بومبيو جولته بزيارة الإمارات، حيث سيلتقي وزير الخارجية عبد الله بن زايد في أبو ظبي لبحث الاتفاقية التاريخية بين الإمارات وإسرائيل والقضايا الإقليمية.