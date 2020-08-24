ليليان إجلوف ينضم لقائمة المصابين في شتوتجارت الألماني

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انضم لاعب الوسط الشاب ليليان إجلوف لقائمة المصابين في نادي شتوتجارت الألماني.

وتعرض إجلوف لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في المعسكر التدريبي لشتوتجارت في النمسا.

وأوضح شتوتجارت إن إجلوف صاحب الـ18 عامًا تعرض لالتحام قوي صباح اليوم خلال الحصة التدريبية للفريق ويعاني من تمزق جزئي في أربطة الكاحل.

ويعاني الجناحان إيريك تومي وروبرتو ماسيمو من الإصابة التي تعرضا لها خلال المباراة التي خسرها الفريق أمس الأول السبت أمام ليفربول بطل إنجلترا بثلاثة أهداف دون رد.

وتعرض تومي لكسر في المرفق الأيمن وسيغيب لفترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع بينما يغيب ماسيمو ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة في الكاحل.

ويستمر معسكر شتوتجارت في مدينة كتسبويل النمساوية حتى السبت المقبل.