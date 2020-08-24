دب بري يهاجم رجل شرطة في جبال الألب الإيطالية

تم الإمساك بدب بري في جبال الألب الإيطالية، بعد أن دخل بلدة جبلية وهاجم رجل شرطة، طبقا لما ذكرته حكومة إقليم ترينتينو اليوم الأحد.

وتسبب الدببة البرية وهي من الأنواع المهددة بالإنقراض قلقا كبيرا في إقليم ترينتينو في جبال الألب جنوب إقليم ساوث تيرول، الناطق بالألمانية.

ووقع الهجوم حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء(2030 بتوقيت جرينتش) أمس الأول السبت في منطقة اندالو، على بعد حوالي 35 كيلومترا شمال غرب العاصمة الإقليمية، ترينتو.

وانقض الدب، الذي تردد أنه يبلغ عامين ونصف العام ووزنه 121 كيلوجراما، على رجل الشرطة بالقرب من منطقة بحيرة، حيث كان يسير مع صديق له قبل بدء خدمته.

ووفقا للسلطات، كان هذا أول هجوم من قبل ذكر دب في ترينتينو.

وفي وقت لاحق من يوم الأحد ، قالت حكومة المقاطعة إنها اختارت أسر الدب بدلا من قتله.

وأضاف أن الهجوم يظهر المبرر من إطلاق أجراس الإنذار بشأن وضع الدببة في ترينتينو خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان قد تم إعادة إطلاق الدببة في غابات ترينتينو منذ سنوات، كجزء من برنامج يموله الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، أصبحت مواجهاتهم مع البشر أكثر شيوعا، وربما تكون خطيرة.