قيس سعيّد: بعض اللوبيات مازالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021، بقصر قرطاج، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي محمّد بوسعيد.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، توجّه رئيس الدولة بالشكر لكل إطارات وأعوان وزارة التجارة وتنمية الصادرات على الجهود المبذولة لمراقبة مسالك التوزيع والمستودعات والمخازن، ودعاهم إلى مزيد الحزم مع كلّ من يريد التنكيل بالشعب التونسي وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن بعض اللوبيات مازالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي والمسّ من كرامته، وأكّد على ضرورة أن يكون الجميع في مستوى المرحلة وعلى أنه لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ولمظاهر المضاربة ومحاولات التحكم في أسعار السلع والبضائع.