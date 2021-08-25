أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة بلبنان عن ضبط مليون و630 ألف و25 لتر من المحروقات المخزنة داخل محطات الوقود ولا يتم بيعها للمواطنين ذلك خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتى أمس الاثنين.

وأوضحت المديرية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن كمية المحروقات المضبوطة مقسمة بين 1198655 لتر بنزين و431370 لتر مازوت، وجرى إلزام أصحاب المحطات على بيع المخزون للمواطنين وفق التعرفة الرسمية، مؤكدة أنه تم ضبط كميات ضخمة من المحروقات مخبّأة في مستودعات خارج المحطات تفوق 5 ملايين لتر موزّعة بين 4865420 لتر مازوت، و68174 لتر بنزين، وتم توزيعها على المستشفيات والأفران والبلديات والمؤسسات الحيوية والمولدات الكهربائية التي تحتاج لها.

وأضافت مديرية أمن لبنان، أنه ألقي القبض على 35 شخصًا بتهم احتكار محروقات وتخزين مادة البنزين وبيعها في السوق السوداء، ومخالفة التسعيرة الرسمية لبيع المحروقات والتلاعب بعدادات محطة محروقات، داعية المواطنين للتحلي بالمسئولية في هذا الظرف العصيب، ومعاونتها في مكافحة ظاهرتي الاحتكار والتهريب من خلال تزويدها بالمعلومات المتعلقة بهذا الخصوص عبر مختلف وسائل التواصل المتوفرة.