وزير الدفاع البريطاني: لن نؤمن مطار كابول عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الثلاثاء، إنه "لن يكون من المناسب أن يحاول الجيش البريطاني تأمين مطار كابول بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان".

وأضاف والاس، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه لا يعتقد أن "نشر المزيد من القوات البريطانية لحماية مطار كابول هو حل للوضع الحالي هناك".

وأقر والاس بأن بلاده لن تتمكن من إخراج الجميع من أفغانستان قبل انتهاء المهمة التي تقودها الولايات المتحدة في 31 أغسطس الجاري.

وكانت بريطانيا أعلنت في وقت سابق أنها أجلت 8600 بريطاني، ومواطنون وأفغان من كابول خلال الأيام الأخيرة، بينهم 2000 تم إجلاؤهم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتضغط بريطانيا وحلفاء آخرون على الرئيس الأمريكي جو بايدن لتمديد الإجلاء إلى ما بعد موعد نهاية الشهر المتفق عليه مع حركة "طالبان"، لكن والاس قال إنه من غير المرجح أن يوافق بايدن.