السعودية: نظام السياحة الجديد للتوطين وتسهيل استخراج التراخيص

أكدت وزارة السياحة السعودية، اليوم الأربعاء، أن نظام السياحة الجديد وضع خطة للقوى العاملة لتحقيق مستهدفات توطين القطاع وتسهيل استخراج التراخيص.

وشددت الوزارة في بيان "على الحرص أن تكون إجراءات استخراج التراخيص للمستثمرين سهلة وذات مرونة عالية".

وأشارت الوزارة إلى أن أبرز ملامح نظام السياحة الجديد أنه يشتمل على إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية تتيح للمستثمرين الحصول على المعلومات بشكل دقيق، مع وجود خطة واضحة للقوى العاملة لتوطين القطاع.

كما يشتمل النظام كذلك على ما يضمن مواكبة سرعة التطور في القطاع ومواكبة التقنيات الحديثة، وكذلك إثراء تجربة السائح أو الزائر من خلال رفع جودة المرافق والخدمات، مع أخذ التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر، وكذلك تعويض السائح عن الأضرار التي قد تصيبه.

وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء على نظام السياحة الجديد في المملكة، ليكون ضمن منظومة التحسينات والتطوير للبيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع السياحة، ومواصلة مسيرة تطويره، بما يسهم في تنمية السياحة الوطنية وجذب الاستثمارات لهذا القطاع.

ووفق الإحصاءات الرسمية لوزارة السياحة السعودية، تمكنت السياحة من خلال فعالياتها وأنشطتها من تحقيق 54 مليون زيارة سياحية خلال 2021، ومن المتوقع أن يزيد الرقم حتى نهاية العام الحالي.

كما يتوقع أن يشكل قطاع السياحة 4% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنهاية 2022، مقارنة بـ5ر3% في 2019، وهو ما يمثل نموًا ونجاحا على الرغم تحديات جائحة كورونا.