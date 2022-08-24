نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق داخل شقة، دون وقوع إصابات في منطقة المقطم.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغاً من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق داخل عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة مساكن صبحى حسين، وانتلقت أجهزة الأمن مدعومة بـ4 سيارات إطفاء، وتبين أن حريق نشب بالطابق الأخير من مبنى مكون من 6 طوابق.

أسفر الحريق عن إصابة صاحب الشقة بحالة اختناق، وتم علاجه في مكان الواقعة، فيما يقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.