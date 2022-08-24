أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أكبر شريحة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى الآن تقترب قيمتها من 2.98 مليار دولار في صورة أسلحة ومعدات من خلال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.

وقال بايدن، في بيان صحفي نشره البيت الأبيض بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا عبر موقعه الالكتروني اليوم الأربعاء، إن هذه المساعدات من شأنها أن تسمح لأوكرانيا بالحصول على أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخائر وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار ورادارات لضمان قدرتها على الاستمرار في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل .

وجدد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم شعب أوكرانيا وهو يواصل نضاله للدفاع عن سيادته.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: اليوم وكل يوم، نقف إلى جانب الشعب الأوكراني لنعلن أن الظلام الذي يحرك الاستبداد لا يضاهي شعلة الحرية التي تنير أرواح الأحرار في كل مكان.

وأكد أن واشنطن تتطلع إلى الاستمرار في الاحتفال بأوكرانيا كدولة ديمقراطية مستقلة وذات سيادة ومزدهرة لعقود قادمة.

وأضاف: "أعلم أن يوم الاستقلال هذا حلو ومر بالنسبة للعديد من الأوكرانيين حيث قُتل وأصيب الآلاف ونزح الملايين من منازلهم، وسقط الكثيرون ضحية الفظائع والهجمات الروسية".

واستدرك قائلا: إن ستة أشهر من الهجمات التي لا هوادة فيها عززت اعتزاز الأوكرانيين بأنفسهم وبلدهم وبواحد وثلاثين عامًا من الاستقلال.

وهنأ بايدن شعب أوكرانيا بعيد استقلاله بالنيابة عن جميع الأمريكيين، قائلا إن على مدى الأشهر الستة الماضية، ألهم الأوكرانيون العالم بشجاعتهم غير العادية وتفانيهم من أجل الحرية فلقد وقفوا حازمين وأقوياء في مواجهة التدخل العسكري الروسي.

واختتم بيانه بالقول: واليوم ليس فقط احتفالًا بالماضي، ولكنه تأكيد مدوي على أن أوكرانيا تظل بفخر- وستظل- دولة مستقلة ذات سيادة.