مصرع عامل سقط من الطابق الثالث بمستشفى السنطة في الغربية

لقى عامل مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثالث لمبنى مستشفى السنطة المركزي الجديد، تحت الإنشاء، التابع لمديرية الصحة بالغربية، في أثناء قيامه بأعمال المحارة.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة باستقبال المستشفى المركزي، عامل مصاب بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم ونزيف في المخ، ادعاء سقوطه من علو ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته لحظة وصوله إلى المستشفى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتبين وصول شاب في العقد الرابع من عمرة يدعى "أشرف.ع"، عامل بناء إلى مستشفى السنطة مصاب بكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ ووفاته، نتيجة سقوط من الطابق الثالث بمبنى المستشفى الجديد تحت الإنشاء، حيث اختل توازنه وسقط أرضا، ووفاته.

وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.